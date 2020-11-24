Ученые назвали ранний симптом коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, сообщили ученые из Национального института здоровья США.

Отмечено, что при респираторных инфекциях из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия у многих пациентов притупляется вкус, а в некоторых случаях и вовсе исчезает.

Ученые описали случай 59-летней женщины, поступившей в больницу с коронавирусом.

Несколько дней у врачи фиксировали у нее типичные для инфекции симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита. Но при этом у продуктов, которые она употребляла появился одинаковый вкус.

"За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье Express.

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) отметили, что сам по себе металлический привкус может быть признаком многих заболеваний, таких как болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции.

Лечение этих симптомов должно проходить индивидуально и только под присмотром врача.