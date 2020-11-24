Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу российских миротворцев в Карабахе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с премьер-министров Армении Пашиняном и азербайджанским лидером Алиевым работу российских миротворцев в Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению.

Стороны также поговорили об итогах поездки в Ереван и Баку российской делегации, ход выполнения заявления по Карабаху, сообщили в Кремле во вторник, 24 ноября.

- В ходе разговора политиков затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе, - говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в регионе в настоящее время продолжается выполнение задач российскими миротворцами: военные контролируют соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. За все время операции миротворцы из РФ обезвредили 57 взрывоопасных предметов на территории Карабаха. За сутки на родину вернулись более 1,8 тысячи местных жителей.