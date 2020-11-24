Полиция не нашла взрывчатку в учебных заведениях Одессы

Пресс-служба Нацполиции Украины

Украинская полиция не обнаружила взрывчатку в четырех учебных заведениях Одессы, о которой неизвестные сообщили утром во вторник.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции по области, правоохранители обыскали все четыре здания и прилегающие к ним территории, но так ничего и не нашли.

«В ходе обследования четырех объектов и прилегающих к ним территорий взрывных устройств и веществ не обнаружено», - сказано в сообщении Нацполиции.

Какие именно это заведения не сообщается. Известно только, что они расположены в Малиновском, Приморском и Суворовском районах города.

Также сегодня в «102» поступило сообщение о минировании Хозяйственного суда Одесской области. Оттуда эвакуировали 300 человек. Там взрывчатку тоже не нашли.

Правоохранители обязаны проверять все сообщения о «минировании» зданий, однако за ложные данные можно сесть в тюрьму. Восемь лет назад на Украине ужесточили ответственность за это. Если злоумышленников поймают, им грозит до шести лет тюрьмы. Если преступление повторится - до восьми лет.

В июле 2020 года неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке.