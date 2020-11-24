Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил свои сожалению по поводу выхода США из Договор по открытому небу. Во вторник, 24 ноября, в эфире телеканала «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства заявил, что соглашение «почило в бозе из-за США».

- Печально, что очередной инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе благодаря решению американской стороны. Такие решение уже принимаются как под копирку, - отметил глава МИД России.

Сергей Лавров добавил, что другие страны-участницы соглашения пока что «стесняются называть вещи своими именами» и пытаются не критиковать решение США о выходе из ДОН. Министр подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству по соглашению при выполнении его требований другими государствами-участниками.

Напомним, что ночью на 22 ноября Соединенные Штаты завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. МИД России заявил, что Москва продолжит добиваться твердых гарантий выполнения другими участниками соглашения, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что выход американской стороны из ДОН сделал соглашение нежизнеспособным.

Ранее Сергей Лавров также говорил, что российская сторона продолжит сотрудничать в рамках Договора по открытому небу, если все остающиеся участники будут «свято выполнять» его требования.

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