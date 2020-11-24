Адвокат Жорин развенчал надежды Кравец родить от покойного Джигарханяна

Адвокат Сергей Жорин развенчал надежды Кравец родить от покойного Джигарханяна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне инстадива Алена Кравец выступила с очередным скандальным заявлением. До нее дошли слухи о том, что Армен Джигарханян при жизни якобы воспользовался услугой криоконсервации сперматозоидов в одной из элитных клиник на Рублевке. Узнав это, блондинка загорелась идеей родить ребенка от недавно скончавшегося режиссера. Кравец добавила, что такие гены не должны пропадать: "дети будут красивыми и талантливыми".

Правда, ее надежды быстро развеялись. Известный адвокат Сергей Жорин был вынужден разочаровать светскую диву.

- Биоматериал невозможно использовать без согласия владельца. Поэтому кто угодно не может это сделать, однозначно, - объяснил он в интервью Teleprogramma.pro.

Юрист добавил, что по закону дети, появившиеся на свет таким образом, в будущем не смогут претендовать на наследство своих биологических отцов.