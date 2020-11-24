В России могут разрешить использовать охотничье ружье с 16 лет

В России могут принять закон, разрешающий подросткам старше 16 лет пользоваться охотничьим оружием, но только под контролем взрослого. Фото: Shutterstock

В России могут принять закон, разрешающий подросткам старше 16 лет пользоваться охотничьим оружием, но только под контролем взрослого. Такую инициативу обсуждают депутаты, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

С просьбой обдумать такую возможность ранее обратилась в нижнюю палату глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.

«Приглашать на охоту, скажем, ребенка - здесь тоже должны быть ограничения и не совсем маленькие. Эти вопросы у нас находятся также на рассмотрении, мы предусматриваем возможность разрешить оружие, если ребенку 16 лет и больше, до 18 лет», - сказал Пискарев.

При этом ребенка должен сопровождать и направлять взрослый, который научит его правильно пользоваться оружием и обеспечит безопасность.

Также охотничье сообщество попросило ГД обсудить возможность бесплатной утилизации оружия, которое больше не нужно охотнику или устарело.

Ранее был принят в первом чтении законопроект об увеличении до 15 лет срока перерегистрации охотничьего ружья.

Ранее обозреватель KP.RU Николай Варсегов выразил мнение, что лучшее упреждение трагедий, подобных керченской, это жесткий контроль оружия.