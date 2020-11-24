«Не дергайтесь»: В Болгарии оценили шансы Украины «захватить» Крым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали материал издания о шансах Украины «захватить» Крым. Аудитория высмеяла о подобном «блицкриге», подчеркнув, что даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея.

В статье, о которой идет речь, со ссылкой на мнение экспертов говорится, что у Киева нет необходимых решительности и возможностей для проведения сложной военной операции для «захвата» полуострова. Специалисты считают, что даже союзники Украины с Запада не поддержат подобный безрассудный шаг со стороны Киева, а Россия жестко отреагирует на любого противника, посягнувшего на ее территории.

В материале газеты подчеркивается, что населения Крыма отождествляет себя с Россией, поэтому полуостров рано или поздно вернулся бы в состав РФ.

- Для Киева война против России равносильна самоубийству, - отметил один из читателей газеты, добавив, что даже США не решились бы пойти на такой шаг.

Другой пользователей заявил, что «даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея». Он посоветовал украинским властям отказаться от идеи «вернуть» Крым и «не дергаться».

- Был уже один такой «блицкриг» против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири. Русские бьют сильно, болит потом долго, - написала один из читателей.

Ранее в российской Госдуме прокомментировали слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма обратно. Депутат Руслан Бальбек назвал заявление украинского президента «аморальным», отметив, что такие слова, вероятнее всего, являются способом «самоуспокоения Зеленского».

Напомним, что Крым стал неотъемлемой частью России шесть лет назад по итогам соответствующего референдума после государственного переворота на Украине. Более 96,7% избирателей высказались за воссоединение полуострова с территорией Российской Федерации.