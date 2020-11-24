Нефть выросла в цене до мартовских значений

На лондонской бирже Brent торгуется в районе 47 долларов за баррель Фото: Shutterstock

Более 47 долларов за баррель сегодня, 24 ноября, поднялась в цене нефть марки Brent на лондонской бирже ICE. Такой высокий показатель в последний раз был зафиксирован 6 марта 2020 года.

Динамика роста была на уровне 2,43% на январские фьючерсы, сообщил ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 17:38 по московскому времени.

WTI торгуется на уровне 44,28 доллара за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

От стоимости доллара серьезно зависит положение рубля. По мнению шеф-аналитика ТелеТрейд Петра Пушкарева, нацвалюте сейчас ничто всерьез не угрожает, а вот доллару в будущем году грозит практически неизбежная девальвация.

Как отметил аналитик, страсти вокруг президентских выборов в США еще не улеглись, однако между главными политическими силами страны – республиканской и демократической партиями уже возобновились переговоры по пакету стимулов для экономики объемом порядка 10% национального ВВП.

Сегодня стало известно о введении санкций США против трех российских компаний, которые якобы нарушили американский закон о нераспространении ОПУ.