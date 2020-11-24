Минздрав назвал уровень смертности от коронавируса в России Фото: REUTERS

В настоящее время уровень летальности от коронавирусной инфекции в России составляет 1,7 процента. Об этом рассказала во вторник, 24 ноября, замглавы российского министерства здравоохранения Олег Гриднев во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека.

Он отметил, что пандемия может привести к росту смертности в стране от заболеваний, которые напрямую не связаны с COVID-19. На это может повлиять сокращение обращений к медикам пациентов, страдающих хроническими болезнями, а также общее ухудшение психического здоровья населения.

- Во время пандемии число обращений в отделения неотложной помощи пациентов с хроническими заболеваниями и последующими госпитализациями достаточно значительно сократилось. С марта этого года мы наблюдаем снижение посещаемости отделений неотложной помощи около 50 процентов, - рассказал Олег Гриднев.

Замминистра отметил, что посещаемость врачей пациентами с хроническими заболеваниями в период эпидемии упала на 30-50 процентов. Все это способно привести к увеличению смертности в отсутствии должного взаимоотношения пациентов со здравоохранением.

По словам Олега Гриднева, врачи также фиксируют увеличение диагнозов, связанных с психическим здоровьем: все больше пациентов жалуются на депрессию, синдром дефицита внимания или гиперактивность.

Как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах. Жертвами инфекции стал еще 491 пациент, за все время пандемии коронавирусной инфекции 37 031 человек умерло.