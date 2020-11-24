Медведев предложил доплачивать россиянам за ненормированный график

Медведев: объем работы по совместительству нужно менять только в исключительных случаях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что предельный объем работы по совместительству, который сейчас составляет четыре часа в сутки, должен корректироваться только в исключительных случаях.

"С одной стороны, это может создавать проблемы, особенно когда человек находится в вынужденном простое. С другой стороны, надо сказать по-честному, это некоторая и довольно важная гарантия", - передает слова Медведева ТАСС.

По мнению замглавы Совета безопасности РФ, нормы совместительства могут быть скорректированы при исключительных условиях и при предусмотрены Трудовым кодексом РФ.

Он отметил, что такие ситуации могут вполне возникнуть на фоне пандемии коронавируса.

"Такого рода предложения тоже нужно прорабатывать, но прорабатывать аккуратно", - добавил он, отметив, что в подобных ситуациях "от четырехчасовой нормы или от "половинного" времени можно отступить".

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству предоставить проект по выходу регионов из кризиса, вызванного безработицей. Сам глава государства отмечал, что безработица в России является одним из основных вопросов властей.