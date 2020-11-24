Врач назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции в России – провести вакцинацию не менее 75 процентов жителей страны. Об этом заявила доктор медицинских наук Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 24 ноября.

По словам врача, даже стопроцентная эффективность вакцины от заболевания не сможет остановить распространение инфекции, если прививку сделают только половина россиян.

- Вакцинация должна охватить по меньшей мере 75 процентов населения России при эффективности вакцины хотя бы 60-70 процентов. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить пандемию коронавируса, - сообщила Ирина Шестакова.

Врач объяснила, что в противном случае сохранится риск возникновения периодических вспышек инфекции и эпидемия будет возвращаться в стране снова и снова.

Такую же точку зрения ранее выражали иммунологи: по данным их исследований, у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет против заболевания. А значит, единственный способ побороть эпидемию – провести массовую вакцинацию.

Как сообщал сайт kp.ru, массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинация будет добровольной.