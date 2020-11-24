Видео инцидента с нарушившим границу России американским эсминцем показало Минобороны. Фото: кадр из видео

Российское министерство обороны опубликовало видео инцидента с нарушившим границу России американским эсминцем «Джон Маккейн». Корабль ВМС США эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, сообщает военное ведомство РФ во вторник, 24 ноября.

Напомним, что нарушение государственной границы России американским эсминцем остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Получив предостережение по международному каналу связи от экипажа российского судна «Джон Маккейн» сразу вернулся в нейтральные воды. Повторных попыток нарушения российской границы американский эсминец не предпринимал.

Командование Седьмого флота США заявило, что их эсминец просто проводит операцию «по обеспечению свободы судоходства», а воды, в которые зашло военное судно, по мнению американских военных, не являются российскими.

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