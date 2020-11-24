Вакцину «ЭпиВакКорона» доставили в 9 центров России

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в девять центров РФ, она должна пройти пострегистрационные клинические исследования. Фото: REUTERS

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в девять центров РФ, она должна пройти пострегистрационные клинические исследования. Испытания проведут на добровольцах в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Казани, Тюмени и Калининграде, сказано в сообщении оперштаба.

«Вакцина поступила в 9 медицинских организаций, где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований», - сказано на сайте стопкоронавирус.рф.

Уже отобрано 150 человек в возрасте 60+, второе испытание распространят уже на 30 тысяч волонтеров.

Первые пять добровольцев привили 21 ноября. До конца 2020 года выпустят 50 тысяч доз препарата. Продолжается набор участников исследования в группе из трех тысяч человек старше 18 лет. После вакцинации за добровольцами будут наблюдать медики в течение еще полугода.

Правительство РФ 24 ноября потребовало установить доступные цены на все российские вакцины против коронавируса.