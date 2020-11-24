Опыт газификации Тюменской области назван лучшим в стране

Министр энергетики России Николай Шульгинов во время заседания Совета по вопросам газификации регионов РФ при Совете Федерации сообщил, что в министерстве изучат опыт региона и будут рекомендовать его для тиражирования в других субъектах Российской Федерации.

Заседание состоялось сегодня, 24 ноября. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил эффективность Тюменской области в реализации программы газификации.

«Это лучший опыт, который есть сейчас», — сообщил Андрей Кутепов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что строить газопроводы за счет бюджетных средств – совершенно неэффективная с точки зрения ресурсоснабжения модель. Поэтому с 2014 года Тюменская область газификацию ведет на основе государственно-частного партнерства, то есть компании зарабатывают не на строительстве сетей, а на их эксплуатации и поставке услуг.

«Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей», – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ресурсном подходе учтены интересы и газораспределительной организации, и региона: ГРО быстро и качественно строит сети для себя, ресурсный метод ценообразования снижает удельные затраты и, соответственно, в разы увеличивает темпы газификации. Все это в совокупности позволяет ускорить социально-экономическое развитие региона.

В результате развития программы газификации Тюменской области в 2014–2018 годы вложено 1,3 млрд. рублей инвестиций, построено около 1 000 км газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тысяч домовладений, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года уровень газификации составит 98%.

«То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с Газпромом, его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы», - резюмировал губернатор.