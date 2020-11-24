В Нижегородской области ввод жилья вырос почти на 8%

За 10 месяцев 2020 года в Нижегородской области было введено в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья, это почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация мер господдержки позволила сохранить темпы жилищного строительства.

«Работа по строительству жилья в регионе не останавливалась даже в самые сложные периоды этого года. В отрасли заняты тысячи человек, чей труд напрямую способствует улучшению жилищных условий жителей региона. Свою роль в позитивной динамике сыграло как индивидуальное жилищное строительство, так и ввод многоквартирных домов», - подчеркнул Глеб Никитин.

«В регионе был создан и продолжает свою деятельность штаб по градостроительному развитию, который оказывает содействие застройщикам в решении проблемных вопросов. Кроме того, сохранить и улучшить показатель ввода жилья удалось и благодаря мерам поддержки, принятым правительством России, а именно: стимулированию спроса в виде компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам», — сказал губернатор Нижегородской области.

Отметим, увеличение объема жилищного строительства является одной из целей национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого стартовала в России в 2019 году в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина.