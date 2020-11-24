Рособрнадзор не намерен отменять итоговое сочинение для 11-х классов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Рособрнадзора не планируют отменять итоговое сочинение для учеников 11-х классов, ведь его успешное написание является допуском к Единому государственному экзамену. Об этом во вторник, 24 ноября, говорится в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Instagram.

- Результаты за итоговое сочинение или изложение – это одно из необходимых условий допуска к участию в ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования, - отметили в Рособрнадзоре, отвечая на вопрос о том, могут ли отменить сочинение.

В ведомстве подчеркнули, что не планируют переводить итоговое сочинение в дистанционный формат – школьники будут писать его в очном формате, как и всегда.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году ЕГЭ в России сдавали примерно пять миллионов учеников. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, примерно 400 школьников во время экзаменов заразились коронавирусной инфекцией на участках проведения.