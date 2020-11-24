Российская валюта может укрепиться к концу года до 70 рублей за доллар

Российская валюта моет укрепиться к концу уходящего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу года российская валюта может подрасти до 70-72 рублей за доллар, сообщили эксперты швейцарского банка Credit Suisse. Но это возможно только при самом позитивном сценарии.

Аналитики уверены, что к резкому обесцениванию российской валюты привели три фактора – приток инвесторов на фондовый рынок, история с двойным налогообложением с некоторыми офшорными странами, которую пересмотрели власти РФ, и различные геополитические факторы.

Тем не менее, при отсутствии серьезных потрясений российская валюта восстановится к концу 2020 года.

«Несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные интервенции ЦБ РФ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе», - сообщили в банке.

Там уверены, что нацвалюта РФ недооценена по таким показателям, как экономический рост и реальные процентные ставки, пишет ТАСС.

Что касается геополитических проблем, с которыми столкнулся рубль, – тут и ситуация в Белоруссии, и инцидент с Алексеем Навальным, и даже война в Нагорном Карабахе повлияли на ослабление.

Но все эти проблемы носят временных характер, уверенны в Credit Suisse. У рубля есть потенциал.

24 ноября, нефть выросла в цене до мартовских значений. На лондонской бирже Brent торгуется в районе 47 долларов за баррель.