Посол России оценил новые санкции США против российских компаний

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает ограничительные меры, принятые со стороны США в отношении России, нелегитимными и дискриминационными. Они направлены на то, чтобы подорвать экономический потенциал РФ.

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса», - сказал Антонов.

Он подчеркнул, что такие выпады не способствуют оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Также посол заявил, что США, как и любая другая страна, не имеют права «ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества».

Обвинения американцев в нарушении их закона о нераспространении ОМУ беспочвенны.

«Считаем, что альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы», - подчеркнул Анатолий Антонов.

24 ноября Госдеп США заявил, что три российских предприятия – «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group («Нилко груп») якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.