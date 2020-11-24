Ученые назвали фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большой риск развития болезни Альцгеймера наблюдается у пожилых людей, которые страдают от повышенной тревожности. Об этом пишет издание Medical Xpress, ссылаясь на работу американских ученых из Медицинского университета Южной Каролины.

В исследовании, проведенном специалистами, приняли участие около 340 пациентов, средний возраст которых составлял 72 года. У всех них были диагностированы умеренные когнитивные нарушения. Врачи наблюдали за показателями головного мозга испытуемых, с помощью аппарата МРТ изменяя объемы областей мозга, которые отвечают за воспоминания, - гиппокампа и энториальной коры.

Через несколько лет у 72 испытуемых развилась болезнь Альцгеймера. Именно у них наблюдались симптомы тревожности. При этом, генетический фактор риска развития заболевания либо потери объема головного мозга не имел значения.

Ученые предположили, что результаты исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.

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