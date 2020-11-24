Мошенники научились обманывать интернет-покупателей по QR-кодам Фото: Анастасия Осипова

Кибермошенники придумали новый способ обмана пользователей виртуальных досок-объявлений. Чтобы вызвать доверие клиента, преступники предлагают ему пройти по QR-коду, чтобы посмотреть нужный товар.

Воспользовавшись сканером, человек попадает на фишинговый сайт, где его данные перехватывают преступники. Об этом «Известиям» рассказали в компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Схема опасна сразу по нескольким причинам: во-первых, человек не может проверить подлинность такого изображения. Во-вторых, люди доверяют данной технологии и с легкостью переходят по QR-кодам. А в-третьих, накануне «черной пятницы» в ажиотаже сложно будет заметить, что оказался в руках мошенника. Инциденты уже зафиксированы на «Авито», но схемы применимы для любых аналогичных сервисов.

Согласно данным Group-IB, только за прошедший октябрь число случаев фишинга в сервисах онлайн-досок возросло почти в 30 раз. Это от части связано с пандемией. Люди предпочитают продавать и покупать, не выходя из дома.

Эксперты посоветовали, как не потратить много денег в главную распродажу года, а также не попасться на удочку маркетологов, воспользуйтесь этими лайфхаками. Полезные советы приводит Пятый канал.