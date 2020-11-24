Риэлторы: в пандемию выгоднее взять «однушку» в ипотеку, чем снимать Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Благодаря льготной ипотеке с господдержкой, цены на покупку жилья становятся доступны для большинства россиян. Риэлторы делятся своими наблюдениями: в пандемию становится выгоднее купить «однушку» в ипотеку, чем снимать жилье.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов приводит расчет: стандартная "однушка" в новом жилом комплексе комфорт-класса в Москве стоит 7,5 млн рублей. Если взять ее в ипотеку под 6,5% годовых с первоначальным взносом 20 процентов, то ежемесячный платеж будет около 35 тысяч рублей. Правда платить за нее придется 30 лет.

Но, с другой стороны, чтобы арендовать жилье аналогичного уровня, придется тратить 39 тысяч рублей в месяц.

- Нужно учитывать нюансы: необходимо где-то жить до сдачи дома в эксплуатацию, вложиться в ремонт, мебель и бытовую технику, - рассуждает эксперт.

Если же рассматривать жилье на вторичном рынке в Москве, то цена квартиры стартует от 8 млн рублей. При средней ставке в 8% годовых, придется вносить порядка 45 тысяч рублей (на 30 лет). Но, как показывает анализ ипотечных кредитов, в среднем заемщик гасит долг за 8-9 лет.

Если же изначально оформлять кредит на минимальный срок, то платеж составит прядка 70 тысяч рублей за «однушку», и 95 тысяч рублей за «вторичку».

- В других регионах цены ниже, но соотношение между арендой и покупкой в ипотеку почти не отличается. В среднем разница составляет пару тысяч рублей в ту или иную сторону, - поделился эксперт с «Российской газетой».

Руководитель департамента агентства "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков отмечает, что спрос на жилье подстегивает психологический фактор. Раз ипотека снизилась с 14% до 6,5% годовых, значит надо покупать.

- Но резкого перехода арендаторов в покупатели пока не наблюдается. Не все готовы взять обязательства на много лет вперед, особенно сейчас. Тем не менее, у ипотеки есть весомый плюс – человек получает свое жилье, - говорит Дарусенков.

А вот основатель сервиса Realiste Алексей Гальцев считает, что минимальный разрыв между показателями совсем скоро начнет увеличиваться, так как цены на новостройки ползут вверх.

- Это особенно ударит по карману тех, кто покупал квартиру, что сдавать ее в аренду. Если раньше годовая доходной составлять примерно 6%, то теперь всего 4,8%, - заключил Гальцев.

Стоит отметить, что октябрь 2020 года стал рекордным по объемам выданных ипотечных кредитов. Общий объем составил 555 млрд рублей, пишет RT.