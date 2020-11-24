Названа цена вакцины «Спутник V» для зарубежных рынков Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна доза российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет стоить не более десяти долларов для зарубежных рынков. При этом для россиян вакцинация препаратом будет бесплатной. Об этом говорится в Twitter-аккаунте вакцины и распространенном во вторник, 24 ноября заявлении Российского фонда прямых инвестиций.

- Цена вакцины «Спутник V» для международных рынков с февраля следующего года составит менее десяти долларов за дозу, то есть менее двадцати долларов за две дозы, необходимые для прививки одного человека. Поэтому российский препарат будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе, - отметили представители Фонда.

Напомним, что накануне фармацевтическая компания Moderna Inc. заявила, что намерена до конца текущего года произвести 20 миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, стоимостью 25-37 долларов за дозу. Зарубежная вакцина от Pfizer будет стоить около 19,5 долларов за дозу. При это обе вакцины являются двухдозными, то есть для вакцинации необходимо ввести одному человеку две прививки.