Дорожную карту по единому каталогу лекарств представят в России до 1 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил до 1 декабря этого года представить в кабмин дорожную карту по созданию единого каталога лекарств, которая позволит отслеживать наличие препаратов на рынке. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщается пресс-служба правительства РФ.

Представить дорожную карту по справочнику должны будут Федеральная налоговая служба, российское министерство здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, по поручению Мишустина Минпромторг России и Федеральная налоговая служба должны продолжить следить за ситуацией с лекарствами на рынке, задействовав для этого возможности онлайн-касс – устройств, которые в режиме реального времени передают сведения о продажах.

Минздраву и Минфину поручено также поддержать предложение о выделении регионам государства дополнительных денег на закупку препаратов для зараженных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией.