Трамп не стал отвечать на вопросы прессы во время заявления в Белом доме

Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с минутным заявлением. Глава государства поздравил американцев с рекордным уровнем бирж и быстро удалился, отказавшись отвечать на вопросы собравшихся журналистов. Об этом пишет издание Fox News во вторник, 24 ноября.

- Хочу поздравить народ нашей страны. Индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов, а это рекордный уровень в нашей истории. Это священная цифра, - объявил Дональд Трамп.

Напоследок республиканец отметил, что очень доволен тем, что происходит с вакциной от коронавирусной инфекции в США, однако что именно он имел в виду, политик не уточнил.

Сегодня три ключевых штата - Пенсильвания, Мичиган и Невада – подтвердили победу демократа Джозефа Байдена на выборах президента США. Дональд Трамп пока что не признал поражение, однако распорядился начать процесс передачи власти.