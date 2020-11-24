Женщина в Швейцарии напала с ножом на двух человек

28-летняя жительница Швейцарии напала с ножом на двух девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летняя жительница Швейцарии напала с ножом на двух девушек в одном из магазинов города Лугано. Обе с ранениями были госпитализированы.

Полиция не исключает террористические мотивы нападавшей, сообщил портал 20 Minutes.

Жизнь пострадавших вне опасности, но одной из них нанесли очень серьезные ранения. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего, работая в тесном взаимодействии с федеральной полицией.

«Первую женщину она схватила руками за шею, а вторую ранила ножом. По данным полиции, одна из женщин получила серьезные, но не опасные для жизни травмы, другая – легкие», - сообщило издание Luzerner Zeitung.

В начале ноября теракт произошел в столице Австрии. Сначала экстремисты устроили стрельбу в еврейском квартале, у синагоги. Затем прогремел взрыв, и началась стрельба по людям на центральных улицах города.