Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на «Грэмми»

Даниил Трифонов Фото: EAST NEWS

Победитель музыкальной премии «Грэмми» 2017 года россиянин Даниил Трифонов снова номинирован в категории «Лучшее соло исполнение классической музыки». Жюри оценит его альбом Destination Rachmaninov: Arrival, сообщили организаторы премии.

Интересно, что конкуренцию россиянину составят три композитора, двое из которых – российского происхождения. Так немецкий пианист Игорь Левит представил на оценку альбом Beethoven - Complete Piano Sonatas.

Также американский исполнитель российского происхождения Кирилл Герштейн поборется за награду с альбомом Adès: Concerto for Piano and Orchestra. И четвертым номинантом стал итальянский пианист Августин Хейделик.

Ежегодно «Грэмми» вручается в 84 категориях. В 2021 году она пройдет 31 января, это будет 63 церемония.

В категории «Лучший альбом года» свои композиции представят Дуа Липа, Тейлор Свифт, Дженей Айко, Black Pumas, Cold Play, Джейкоб Кольер, Haim и Post Malone.

Трек Леонида Агутина в категорию не вошел, хотя ранее артист заявлял, что он попал в лонг-лист премии.