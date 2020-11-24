Власти Невады утвердили Байдена победителем на выборах президента Фото: REUTERS

Власти американского штата Невада утвердили кандидата от партии демократов Джо Байдена победителем на выборах президента Соединенных Штатов по итогам голосования в этом штате. Об этом во вторник, 24 ноября, пишет издание Associated Press.

Победу Байдена утвердил Верховный суд Невады, по данным которого, демократ набрал в штате более половину голосов избирателей, когда как его главный конкурент Дональда Трамп получил только 47,7 процента голосов. Отрыв Байдена составил более 33,5 тысячи голосов.

Сегодня еще два ключевых штата Пенсильвания, Мичиган подтвердили победу демократа на выборах американского лидера. Сами выборы состоялись 3 ноября, ведущие американские СМИ уже признали победу Байдена, поскольку он заручился поддержкой более 270 выборщиков. Трамп не признает победу своего соперника, однако сегодня он распорядился начать процесс передачи власти.