Ассоциация воздушного транспорта призвала к тестированию всех пассажиров на COVID-19 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта призвали ввести обязательное тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус. Такая мера может заменить соблюдение обязательного карантина при путешествии в другую страну на фоне пандемии, говорится в сообщении организации на ее сайте во вторник, 24 ноября.

- Людям необходима глобальная мобильность. Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов, однако закрытие границ и карантины делают поездки невозможными для большинства путешественников. Сегодня мы могли бы безопасно открыть границы с помощью систематического тестирования на COVID-19, - объяснил глава ассоциации Александр де Жуниак.

В организации отметили, что введенные некоторыми государствами ограничения значительно уменьшают спрос на авиабилеты: по сравнению с уровнем 2019 год в этом году объем международных авиаперевозок снизился на 90 процентов.

По данным ассоциации, около 46 миллионов рабочих мест могут быть ликвидированы в авиационной отрасли из-за сложившейся ситуации.