Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе и Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного диалога ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили представители канцелярии турецкого президента.

В ходе беседы главы государств обсудили вопрос создания центра по соблюдению перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе. Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что данный центр начнет работать в скором времени.

Турецкий президент также высказался за совместную работу двух государств для поддержания единства Ливии. Лидеры России и Турции также обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что они должны согласовать быстрые шаги для прекращения конфликта на территории республики.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин сегодня также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Пашиняном и азербайджанским лидером Алиевым. Политики обсудили деятельность российских миротворцев в Карабахе и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению региона.