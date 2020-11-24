Бастрыкин назвал число россиян, не получивших зарплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев следователи в России возбудили около 1,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы жителям страны. Об этом во вторник, 24 ноября, рассказала председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин, чьи слова передает официальный представитель правоохранительного ведомства Светлана Петренко.

Сегодня глава СК РФ провел совещание по вопросам расследования дел о невыплате заработной платы в стране. Он отметил, что в текущем году задолженности по выплатам сотрудникам значительно увеличились: по данным Роструда, более 182 тысяч россиян, работающих в двух тысячах компаний, не получили свои деньги.

- За минувшие девять месяцев 2020 года следователи Следственного комитета по таким фактам возбудили 1 398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тысяч жителей страны, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета отметил, что, принимая во внимание тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию на фоне пандемии коронавирусной инфекции, правоохранители ориентированы не на осуждение работодателей, а на обеспечение возмещения ущерба, «причиненного их преступлениями».