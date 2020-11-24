В Москве скончались 75 пациентов с COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 75 пациентов. чей результат оказался положительным на наличие в организме коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число летальных исходов в российской столице за все время пандемии увеличилось до 8 530. Об этом сообщили 24 ноября специалисты оперативного штаба по борьбе с covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия, как и другие страны мира, продолжает активную борьбу с ковидом. Граждан призывают носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местам, в том числе и в транспорте.

Накануне Минцифры РФ запустило специальное приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом "Госуслуги.COVID трекер". Его уже можно скачать в App Store и Google Play.

Отмечается, что приложение будет сообщать контактировавшим с инфицированными о контакте с помощью push-уведомление, в котором будет указана дата.