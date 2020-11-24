Трамп помиловал двух индеек Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию помилования двух индеек. Традиционное мероприятие состоялось накануне Дню благодарения. Трансляция события велась на официальной странице Белого дома в YouTube.

Из здания Белого дома Трамп со своей супругой, держа ее за руку. Он снова поздравил американцев с тем, что индекс DJIA достиг 30 тысяч пунктов. После чего поприветствовал своих детей, присутствовавших на церемонии.

Ранее сообщалось, что индейки, которых в этом году по традиции помилует от гибели американский лидер, получили имена Кукуруза и Початок.

По традиции президенту США все привозят двух птиц. Это необходимо для того, чтобы у птицы был "двойник" на случай непредвиденных и трагичных ситуации. Теперь Кукуруза и Початок будут жить в Университет штата Айова.