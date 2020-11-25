Банк России выпустит серию монет с крокодилом Геной и Чебурашкой

Новые монеты с крокодилом Геной и Чебурашкой. Фото: ЦБ РФ

Центральный Банк России выпускает монеты с главными героями знаменитого советского мультфильма - крокодилом Геной и Чебурашкой. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Всего в обращение поступят 850 тысяч штук недрагоценных монет с номиналом 25 рублей и 150 тысяч штук с цветным покрытием достоинством в 25 рублей. Кроме этого, появятся еще 7 тысяч серебряных монет по 3 рубля.

Напомним, ранее Центробанк уже выпускал монеты с любимыми для россиян героями мультфильмов из детства. Так, в пару лет назад в обращение вышли памятные монеты с героями "Ну, погоди!", а в прошлом году - с "Бременскими музыкантами".

Кстати, в этом году в связи с пандемией регулятор также выпустил монету номиналом 25 рублей. Они были посвященную "самоотверженному труду медицинских работников", которые в непростое для всего мира время продолжают лечить людей.