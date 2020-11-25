Саакашвили предупредил о большой катастрофе на Украине

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выступил с предупреждением к властям и гражданам страны.

Политик считает, что в ближайшее время эконому государства ждет неизбежная катастрофа, а в новом году возникнут проблемы с социальными выплатами. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

- Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года, - заявил Саакашвили.