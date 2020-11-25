Как выжить при падении самолета в воду, рассказала стюардесса Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская бортпроводница рассказала россиянам, как можно выжить в случае крушения самолета в воду.

Как отметила Рушана, так зовут стюардессу, есть два основных способа спастись во время катастрофы. Прежде всего стоит помнить, что спасательный жилет необходимо надувать снаружи, а не внутри самолета. В противном случае пассажира "поднимет, как поплавок" и он не сможет самостоятельно выбраться.

Во втором случае, по словам Рушаны, при приводнении для эвакуации не используется хвостовая часть лайнера, поскольку она тонет первой.

- Не теряя времени, бегите на крылья и в переднюю часть самолета, - рассказала стюардесса в видеоролике на своей странице в TikTok.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы выжить при пожаре на борту самолета самое главное - не паниковать, четко следовать указаниям членов экипажа. а также рекомендуется пригнуться как можно ниже к полу.