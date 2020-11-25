Число работающих на «удаленке» россиян увеличилось в 110 раз Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время примерно 6,5 процента жителей России работают на «удаленке». На фоне пандемии коронавирусной инфекции число россиян, перешедших в дистанционной формат занятости, выросла в 110 раз, сообщи изданию «Известия» в Минтруде РФ.

В ведомстве отметили, что на удаленный формат работы в стране чаще всего переводят сотрудников сферы образования и финансово-банковской отрасли.

- С начала эпидемии дистанционная занятость стала более актуальной. Год назад в России на дистанционке официально трудились примерно 30 тысяч человек. Сегодня же на удаленный формат работы перешли около 6,5 процента трудоустроенных граждан – это 3,5 миллиона россиян, в 110 раз больше, чем в прошлом году, - сообщили в министерстве.

Представители Минтруда добавили, что ситуация с «удаленкой» по регионам неоднородная: наибольшая доля дистанционно работающих граждан живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Государственная дума предполагает, что дистанционная занятость будет активно развиваться и после пандемии, а представители Совета Федерации считают, что «дистанционка» выгодна всем сторонам трудового процесса.