Правительство выделит еще десять миллиардов рублей на выплаты за борьбу с COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское правительство выделит из резервного фонда еще десять миллиардов рублей на выплаты медицинским и иным работникам, которые помогают пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте распоряжения правительства, пишет ТАСС 25 ноября.

- Выделить Минфину из резервного фонда кабинета министров в 2020 году ассигнования в размере десяти миллиардов рублей на предоставление бюджетам субъектов России дотаций, - говорится в тексте документа.

Отмечается, что деньги будут выделены для осуществления выплат медицинским и иным работникам, которые оказывают медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также контактируют с инфицированными.

Как вчера писал сайт kp.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил продлить до конца следующего года социальные выплаты работникам, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам.