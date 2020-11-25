Последние новости на утро 25 ноября 2020: Инфекционист раскрыл, кто мешает выходу на плато по коронавирусу

Важные новости утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости на утро 25 ноября 2020 года: Инфекционист раскрыл, кто мешает выходу на плато по коронавирусу. По мнению врача Георгия Викулова, выход на плато по COVID-19 оттягивают те граждане, которые больше всего игнорируют санитарные и противоэпидемиологические требования. Эксперт также отметил, что "у нас должны быть более существенные штрафы", а также более активно нужно вести просветительскую работу, "а не запугивать людей". Об этом Викулов рассказала в эфире радио Sputnik.

Стало известно о "ракетном сюрпризе" в Крыму от США для России. Американские сухопутные войска при учениях перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и сразу же вернули установки на базу в Германии. Авторы публикации Forbes считают, что подобными действиями американская сторона "отправляет Москве послания".

МВД РФ предлагает останавливать экзамены для кандидатов на получение водительских прав, которые пользовались сотовым телефоном. Также сдающему будет выставляться оценка "не сдал".

В возрасте 45 лет умерла российская актриса Светлана Обидина. Она была наиболее известна россиянам по сериалу "Улицы разбитых фонарей".

Армия Азербайджана в среду, 25 ноября, начала входить в Кельбаджарский район в рамках действующего трехстороннего соглашения. Сейчас там ведутся работы по разминированию территории.

Американский президент Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию помилования двух индеек - Кукурузы и Початка. Традиционное мероприятие состоялось накануне Дня благодарения.