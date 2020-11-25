Госдума рассказала о поправках в Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменения в российский Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне планируют внести в Государственную дума в весеннюю сессию следующего года. Об этом сообщил в среду, 25 ноября, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

- Поправки в законодательство будут подготовлены и внесены чуть позже, вероятно, в весеннюю сессию. Следует урегулировать понятие ненормированного рабочего дня, - объяснил он.

Зампред отметил, что Госдуме также предстоит рассмотреть поправки об электронном документообороте, при чем они коснутся не только работников на «удаленке», но и стационарных. В нижней палате также считают необходимыми поправки, которые повысили бы статус социального партнёрства. Андрей Исаев в интервью РИА Новости обратил внимание на некоторые проблемы срочных трудовых договоров.

Напомним, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил доплачивать россиянам за ненормированный график. Глава «Единой России» считает, что предельный объем работы по совместительству, который сейчас составляет четыре часа в сутки, должен корректироваться только в исключительных случаях.

На рассмотрении нижней палаты сейчас также находится проект закона об удаленной работе, предусматривающий системную переработку норм дистанционной работы, возможность совмещения офисной и удаленной работы.