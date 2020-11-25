Дзюба назвал проблему «Зенита» в Лиге чемпионов после поражения от «Лацио» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после поражения от итальянского «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА объяснил проигрыш менталитетом. Об этом футболист заявил в среду, 25 ноября.

- Я считаю, что проблема наша в менталитете. Мы боимся и перекладываем ответственность, а каждый должен отвечать за себя. Должна быть ответственность, как командная, так и общая. Пока мы не изменим свой менталитет, то так и будет зажиматься, бояться чего-то, пропускать, - рассказал Артем Дзюба в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Зенита» добавил, что футболисты из Европы играют более раскованно, поэтому у них «все четко получается». Футболист отметил, что с ними можно играть на равных, ведь они «такие же люди, как и мы».

Спортсмен убежден, что именно над этой проблемой следует работать «Зениту», и выразил надежду на то, что эта тенденция в будущем изменится.

Напомним, что во вчерашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский клуб проиграл итальянскому «Лацио» со счетом 1:3.