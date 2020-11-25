Россияне досрочно погасили рекордное количество ипотечных кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После первой волны эпидемии коронавирусной инфекции в России жители страны стали активнее закрывать ипотечные кредиты раньше срока. В третьем квартале 2020 года объем досрочно погашенных ссуд достиг 0,5 триллиона рублей, следует из опубликованных 25 ноября, в среду, данные Центробанка России.

Данный показатель стал рекордным для российского рынка: такого роста количества досрочных погашений не было минимум два года. С июля по сентябрь объем кредитов, которые были закрыты раньше положенного срока, более чем на 82 процента превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Если сравнивать со вторым кварталом 2020 года, то досрочка по ипотечным займам увеличилась почти в полтора раза.

По итогам третьего квартала объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в России достиг 6,4 процента портфеля.

В информации Банка России отмечается, что основной источник, которым россияне покрывают свои кредиты, - это их собственные сбережение (83,3 процента). Заемщики также снижают задолженность за счет госсубсидий: на эти цели в третьем квартале текущего года ушло примерно 52 миллиарда рублей. Около трех процентов всего объема досрочно выплаченных кредитов жители России закрыли с помощью рефинансирования.