Байден сообщил о планах на первые сто дней президентства в США Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства. Политик объяснил в интервью телеканалу NBC, что посвятит их миграционной реформе и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

- Я намерен отправить в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для одиннадцати миллионов незарегистрированных человек в Штатах. Также я отменю некоторые указы Дональда Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью людей в нашей стране, - заявил Джо Байден.

Демократ отметил, что не станет инициировать расследование в отношении действующего американского лидера, поскольку хочет сосредоточиться на возвращении американскому обществу «уверенности в себе».

Байден добавил, что его правление в США не превратится в «третий срок» Барака Обамы, при котором он 8 лет был вице-президентом.

- Сейчас мир стал совершенно другими. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", - многозначительно подчеркнул политик.

Как сообщал сайт Kp.ru, за вчерашний день сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган, Невада — подтвердили победу Байдена на выборах президента страны.