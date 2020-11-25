Пассажиры трамвая в Одессе устроили скандал из-за русского языка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий скандал разгорелся между пассажирами трамвая в Одессе из-за украинского и русского языков. Как пишут местные Telegram-каналы в среду, 25 ноября, одна из пожилых пассажирок вагона предъявила своей попутчице претензии из-за разговора на русском языке.

Русскоговорящая дама требования перестать использовать «чужой» язык проигнорировала, что еще больше разозлило пожилую пассажирку: агрессивная женщина начала оскорблять свою оппоненту и даже пожелала ей смерти.

В какой-то момент к зачинщице бессмысленного конфликта подошел другой пассажир трамвая. Он представился сотрудником правоохранительных органов и начала угрожать разбушевавшейся украинке тюрьмой.

- Ты в тюрьму хочешь? Так я организую! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти, - предупредил неизвестный.

Еще одна пассажирка, присоединяясь к конфликту, предложила «выбросить» из вагона агрессивную даму, другой мужчина весьма невежливо попросил ее «не гавкать». Чем именно закончилась эта драма в общественном транспорте Одессы, не уточняется.