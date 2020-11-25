В Минтруда спрогнозировали, какие профессии будут максимально востребованы в 2021 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Минтруда и ВНИИ, рассказали, как меняется поведение работодателей в пандемию и назвали самые профессии, которые будут максимально востребованы в 2021 году.

Самые востребованные специалисты в 3 кв.2020 года:

Менеджеры по продажам и закупкам (от 28 до 400 тысяч рулей),

Продавцы (от 20 тысяч до 150 тысяч рублей),

Рабочие в строительстве и ЖКХ (от 20 тысяч до 100 тысяч рублей),

Рабочие в промышленности (от 22 тысяч до 140 тысяч рублей),

Водители транспортных средств (от 40 тысяч до 270 тысяч рублей).

Инженеры (от 30 тысяч до 300 тысяч рублей),

Административные работники (от 20 тысяч до 150 тысяч рублей),

Клинеры, уборщики и помощники по хозяйству (от 15 тысяч до 90 тысяч рублей).

Врачи (от 30 тысяч до 350 тысяч рублей),

Повара (от 16 тысяч до 170 тысяч рублей).

В Минтруда отметили, что спрос на рабочую силу вернулся к допандемийному.

- В третьем квартале видим увеличение размещенных вакансий Спрос на рынке труда постепенно восстанавливается. По многим профессиональным группам он уже сопоставим с показателями февраля 2020 года, — пояснили NEWS.ru в ведомстве.

ТОП самых востребованных профессий в 2021 году:

Продажники в Интернете,

Медработники,

Продавцы,

Водители,

Охранники,

Повара,

Инженеры,

Токари,

Слесари,

Сварщики,

IT-специалисты.

- Пандемия скорректировала подход к работе. Все больше возможностей дает Интернет. Поэтому и список самых популярных профессий претерпит изменения,- комментирует директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Тем временем за последние 10 лет в России в полтора-два раза выросло количество родителей, которые считают, что ребенок может идти работать только после достижения совершеннолетия или после того, как выучится на профессию, пишет газета "Известия".