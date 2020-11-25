Посольство Польши обвинило Россию в искажении фактов о Катынском расстреле Фото: REUTERS

Польское посольство в России обвинило Москву в искажении фактов, которые касаются расстрела пленных военнослужащих армии Польши в Катынском лесу в годы Второй мировой войны. Дипмиссия выпустила соответствующее заявление в среду, 25 ноября, пишет РБК.

- Посольство Польше с шокировано высказываниями, искажающими факты о Катынском преступлении в Твери и Медном, которые прозвучали во время конференции по польско-российским отношениями в ноябре 2020 года, - говорится в заявлении.

Данная конференция, организованная Российским военно-историческим обществом, состоялась 16-18 ноября в Тверской области. Участники мероприятия обсудили некоторые исторические вопросы в отношениях двух стран, в том числе судьбу польских офицеров в советских лагерях.

По мнению представителей Польши, представленные на конференции «ложные» данные была направлены на сокрытие ответственности НКВД за преступление против польского народа. В посольстве также высказали удивление, что данное мероприятие было одобрено представителями российской власти.

- Необходимо защитить правду о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление, - подчеркнули в диппредставительстве.

Катынское преступление – это расстрел весной 1940 года почти 22 тысяч польских военных, казненных по решению Политбюро ЦК ВКП. Более 14,5 тысяч умерших были пленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД. В те годы власти СССР заявили, что пленные были расстреляны немцами, однако в апреле 1990 года Советы признали свою вину.