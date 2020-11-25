В России предложили запретить продавать алкоголь 1 и 2 января Фото: Мария ЛЕНЦ

В России предложили ввести запрет на продажу алкоголя после Нового года 1 и 2 января. Письмо с соответствующей инициативной направил на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет RT в среду, 25 ноября.

- Для недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи во время праздников после Нового года прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на продажу спиртных напитков в России 1 и 2 января. Именно на эти даты приходится основной рост обращений за экстренной помощью, - говорится в документе.

Султан Хамзаев отметил, что системы здравоохранения регионов России и без того в настоящее время испытывают повышенную нагрузку на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее диетолог Ольга Григорян посоветовала жителям России отказаться от употребления шампанского во время празднования Нового года и более ответственно подойти к сохранению своего здоровья.