Минтруд России назвал средний размер выплат по рождению первенца Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Средний размер ежемесячных выплат по рождению или усыновлению первого ребенка в России в текущем году составил 11 882 рубля. За год данные средства получили более 900 тысяч семей в стране, говорится в разработанном Минтрудом РФ проекте распоряжения кабмина.

- Количество семей, получающих в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца, составляет более 907 тысяч. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в этом году 11 882 рубля, - говорится в документе, который цитирует агентство ТАСС в среду, 25 ноября.

По состоянию на начало ноября объем израсходованных средств на данные цели составил около 90,7 миллиарда рублей, то есть более 72 процентов от предусмотренного объема. Всего в бюджете России на выплаты за первенцев предусмотрено почти 126 миллиардов рублей. По новым расчетам 48 регионов страны объем предполагаемой экономии средств субвенции составляет почти девять миллиардов рублей.

Напомним, что с января текущего года в России изменили критерии получения выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка: на ежемесячные выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума.