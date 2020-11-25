Александр Ширвиндт попал в реанимацию с коронавирусом

Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт попал в реанимацию «коронавирусной» больницы в Москве. Об этом в среду, 25 ноября, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на слова директора театра Мамеда Агаева.

- У него обнаружили легкую, начальную форму коронавирусной инфекции. В настоящее время Александр Ширвиндт находится в больнице, —сообщил он.

Мамед Агаев добавил, что заразилась инфекцией также и супруга народного артиста. О состоянии ее здоровья пока что неизвестно.

Весной этого года 86-летний руководитель Московского театра сатиры отметил сразу два юбилея: 50 лет в Театре и 20 лет на посту художественного руководителя. Российский и советский актер, сценарист и педагог является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Академический театр сатиры в Москве открыл сезон после снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине сентября. Тогда Александр Ширвиндт говорил, что сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить в качестве меры безопасности.