Доктор Комаровский развеял основные мифы о коронавирусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский перечислил и развеял самые главные мифы о коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в среду, 25 ноября, на своем YouTube-канале, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

Начал врач с того, что в начала пандемии коронавируса люди боялись заказывать посылки с китайского AliExpress и даже есть бананы, поскольку инфекция начала распространяться именно из Китая. По словам доктора, боятся посылок совершенно не стоит.

- Большое количество мифов, к несчастью связано с мнением жутких «экспертов». То они советуют дышать водкой, то содой, то капать в нос раствор конского навоза, - посетовал Евгений Комаровский.

Доктор отметил, что многие люди начинают верить в неэффективные способы лечения и профилактики болезни по народным методам после того, как сами излечиваются. Специалист привел в пример закапывание морковного сока в нос. Организм человека справляется с инфекцией и без помощи различных овощей, однако сам пациент уверен, что спасла его именно чудодейственная морковь. «Излечившиеся» таким образом люди начинают советовать метод другими зараженным.

- Беда в том, что должна быть в государстве информационная политика. Людям надо терпеливо каждый день объяснять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти, - заключил Евгений Комаровский.

Накануне, доктор ранее рассказал, как россиянам можно миновать осложнений при коронавирусе и подготовить свой организм к возможной встрече с инфекцией.