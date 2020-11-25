Назвавшего коронавирус «порабощающим людей трюком» профессора отстранили Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Руководство американского Государственного университета Ферриса временно отстранило профессора физики Томаса Бреннэна, которые публично заявлял, что пандемии коронавируса якобы не существует, а сама инфекция – «порабощающий людей трюк». Об этом в среду, 25 ноября, пишет издание Newsweek.

Администрация университета утверждает, что нашла в Twitter ученого расистские и антисемитские высказывания и даже признаки гомофобии. В своем официальном заявлении глава научной организации Дэвид Эйслер подчеркнул, что университет «категорически отвергает» и осуждает оскорбительные заявления своего преподавателя.

Сам профессор утверждает, что его намерено пытаются выставить «расистом, антисемитом и ковид-диссидентом». Он заявил, что скандал и конфликт с руководителями института вспыхнул после его заявления, сделанного в ходе собрания преподавателей и сотрудников Колледжа искусств и наук.

- Я никогда не говорил, что считают пандемию выдумкой. Просто ее серьезность преувеличивают, поскольку власти и СМИ никогда не упустят возможность воспользоваться кризисом. Если эту истерию не остановить, в конечном итоге дойдет до вакцины, - посетовал горе-ученый.

Томас Бреннэн уверен, что с помощью вакцины власти намерены «чипировать» жителей планеты. Объяснив все высказывания, вызвавшие осуждения, профессор добавил, что весь мир «попал под чары сатанинской глобальной элиты».